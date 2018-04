Francia, treni nel caos per secondo giorno sciopero ferrovieri -2

Parigi, 4 apr. - Questo pomeriggio è previsto un incontro tra i rappresentanti di quattro sindacati e funzionari del ministero del Trasporti per discutere i nodi del programma del governo per Sncf, che prevede la sua trasformazione in società per azioni. I sindacati temono che si tratti dell'anticamera della privatizzazione del gruppo, nonostante le reiterate smentite del governo. I lavoratori sono contrari anche al progetto di togliere ai nuovi assunti la garanzia di impiego a tempo indeterminato e di pensione anticipata.

Ieri hanno scioperato anche i lavoratori Air France, i netturbini e i dipendenti di alcune società energetiche in un crescente clima di scontento, a 11 mesi dall'insediamento del 40enne Macron, neofita delle politica. Il leader della sinistra Jean-Luc Melenchon ha detto che il Paese assiste all'"inizio di una lotta sociale quasi senza precedenti in Francia".(Segue)