Francia, treni nel caos per secondo giorno sciopero ferrovieri

Parigi, 4 apr. - Disagi per milioni di viaggiatori francesi nella seconda giornata di sciopero dei ferrovieri, i quali ne hanno in programma altre 34 fino a fine giugno, con una dura sfida al presidente Emmanuel Macron. Sono in servizio solo un treno ad alta velocità su sette e un treno regionale su cinque, nello sciopero che proseguirà per due giorni ogni cinque fino al 28 giugno, a meno che Macron rinunci al suo programma di riformare la Sncf, la società delle ferrovie di Stato fortemente indebitata. Ieri il premier Edouard Philippe ha annunciato che "ci aspettano giornate difficili" nello scontro tra Macron e i sindacati, paragonato alla battaglia tra la premier Margaret Thatcher e i minatori britannici negli anni Ottanta.

La prima giornata di sciopero ieri, soprannominata "martedì nero" dai media, è stata segnata da cancellazioni di entità simile e ha obbligato i 4,5 milioni di passeggeri che ogni giorni viaggiano sui treni della Sncf a partire in anticipo, a lavorare da casa o a viaggiare in auto. Oggi seconda giornata di ingorghi automobilistici nella regione di Parigi, dove il sito di traffico Sytadin riferisce di 350 chilometri di code, il doppio del solito. (Segue)