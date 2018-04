Leu, Rossi: centrosinsitra non ricada nelle larghe intese

Firenze, 4 apr. - "Il centro-sinistra non ricada nelle larghe intese ma nemmeno cerchi scorciatoie in alleanze improbabili e sbagliate con il M5s. Leu, da parte sua, deve stare attento a evitare l'estremismo gruppettaro o a ritagliarsi ruoli che non potrà avere anche rispetto alla formazione del governo". Lo afferma Enrico Rossi, presidente della Toscana, in un'intervista a Il Foglio.

"Noi -insisite Rossi- non ragioniamo con il M5s. Mi riferisco a qualche posizione eccessivamente aperturista, nel Pd ma anche in Leu. Altrimenti che cosa facciamo al prossimo giro? Direttamente un'alleanza con il M5s?"