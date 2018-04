Leu, Rossi: nostri dirigenti, me compreso, calati dall'alto

Firenze, 4 apr. - "L'Spd prima di allearsi con Angela Merkel ha fatto un congresso, poi una trattativa e poi un referendum. Nel frattempo si sono iscritte 30 mila persone. Anche Leu deve fare un'operazione analoga. Il suo gruppo dirigente, me compreso, non è stato legittimato da nessun processo democratico". Lo afferma Enrico Rossi, presidente della Toscana ed esponente di Leu, in un'intervista a Il Foglio. Secondo Rossi, "c'è stato un processo calato dall'alto; se vogliamo costruire un partito della sinistra o del lavoro, un Labour party come quello di Corbyn, abbiamo bisogno ridare lo scettro ai militanti della sinistra".