Caso Skripal, Londra: perversa proposta Mosca di esame congiunto

L'Aia, 4 apr. - "La proposta della Russia per un'indagine congiunta, russo-britannica", sull'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal avvenunto a Salisbury, in Gran Bretagna è "perversa", "una tattica diversiva", secondo la delegazione britannica presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac).

In un tweet la delegazione ha aggiunto che Mosca sta cercando di "evitare le domande a cui le autorità russe devono rispondere" sul caso. Oggi l'Opac si riunisce per studiare il caso Skripal, in cui Londra ha accusato Mosca di aver causato l'avvelenamento con un agente nervino.

(fonte afp)