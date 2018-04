Camerun: liberati 12 ostaggi occidentrali tra cui 5 italiani -2

Yaounde, 4 apr. - Il gruppo di turisti "è stata preso ostaggio da una banda di terroristi armati" nell'area di Nguti prima di essere liberato lunedì nell'ambito di "un'operazione speciale". Nell'operazione "decine di assalitori sono stati neutralizzati e sono stati sequestrati grandi quantitativi di armi e munizioni oltre che di droghe".

Gli europei, che aderivano a un'organizzazione chiamata African Adventure Group, sono stati rapiti nell'area di Moungo-Ndor in viaggio verso la località turistica dei Laghi Gemelli. I laghi, che si trovano in crateri vulcanici, hanno un significato speciale per la religione locale e si ritiene simboleggino i generi maschile e femminile.