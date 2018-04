Swiss Re: Softbank prenderà quota non superiore al 10%

Roma, 4 apr. - Il colosso svizzero della riassicurazione Swiss Re ha reso noto che sono tuttora in corso le trattative per un ingresso nel suo azionariato di SoftBank, specificando tuttavia che il gruppo giapponese probabilmente prenderà una quota non superiore al 10 percento, molto inferiore alle previsioni.

Le trattative erano state rese note a febbraio ma Swiss Re non aveva mai menzionato la dimensione della possibile partecipazione. Successivamente i media finanziari, tra cui Bloomberg, citando fonti vicine ai colloqui, avevano affermato che l'azienda giapponese avrebbe potuto potrebbe acquisire fino a un terzo di Swiss Re per oltre 8,2 miliardi di euro. Alle attuali quotazioni azionarie, una quota del 10 percento in Swiss Re vale circa 2,85 miliardi di euro.

In una dichiarazione resa nota oggi mercoledì il gruppo di riassicurazioni ha confermato "che sono ancora in corso trattative per un investimento di minoranza da parte di SoftBank in Swiss Re, attualmente non superiore al 10 percento del capitale azionario di Swiss Re."

L'annuncio dei colloqui aveva sorpreso gli investitori, poiché SoftBank investe solitamente in iniziative tecnologiche. La società sta compiendo uno sforzo concertato per investire in aziende tecnologiche attraverso il suo veicolo di investimento Vision Fund da 100 miliardi di dollari. L'anno scorso Softbank ha acquistato una quota del 15 per cento nel gigante Uber - che secondo fonti ha un valore di 7,7 miliardi di dollari - mentre ha anche investito nel rivale cinese di Uber Didi Chuxing. Softbank è anche il principale investitore del colosso cinese di e-commerce Alibaba.

Alcuni investitori finanziari hanno notato che Swiss Re potrebbe essere appetibile per SoftBank perché ha sviluppato una competenza nelle nuove tecnologie per comprendere meglio i rischi che le imprese attive nel settore devono affrontare. Le azioni Swiss Re hanno ceduto il 2,5 percento nelle contrattazioni iniziali di oggi a 94,00 franchi svizzeri, mentre il mercato svizzero predeva complessivamente lo 0,3 percento.