Camerun: liberati 12 ostaggi occidentali fra cui 5 turisti italiani

Yaounde, 4 apr. - Dodici turisti italiani e svizzeri, rapiti in una data non accertata nella zona anglofona del Camerun, sono stati liberati oggi dall'esercito camerunense. Lo ha annunciato il ministero della Comunicazione in una nota pubblicata oggi dalla stampa governativa.

"Una operazione ha permesso la liberazione di 12 turisti europei" nella regione del Sudovest, indica il ministro, Issa Tchiroma Bakary.

Il ministro precisa che anche "sei consiglieri municipali" camerunensi sono stati liberati in una altra operazione. (fonte Afp)