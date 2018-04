Fincantieri, a Vard commessa da 460 mln da Viking

Roma, 4 apr. - Vard Holdings Limited, controllata di Fincantieri, ha firmato una lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per Viking, più altre due in opzione. E' quanto rende noto Fincantieri in un comunicato. Le unità, che saranno consegnate in Norvegia rispettivamente nel secondo trimestre del 2021 e nel secondo trimestre del 2022, saranno le prime che Vard realizzerà per questa società armatrice.

Il valore del potenziale contratto per due navi, che le parti si impegnano a finalizzare entro la metà di quest`anno, è di circa 4,5 miliardi di corone norvegesi, pari a oltre 460 milioni di euro.

Il progetto, totalmente innovativo, sarà sviluppato da Vard Design in stretta collaborazione con il cliente, secondo i più elevati standard di sicurezza e riduzione dell`impatto ambientale, fattori questi che hanno sempre maggior peso anche nel settore crocieristico.

A partire dal 2012, per lo stesso gruppo armatoriale, Fincantieri ha ricevuto ordini per 10 unità, 4 delle quali già consegnate, con le restanti in consegna entro il 2023. Più recentemente, nel marzo scorso, Fincantieri e Viking hanno raggiunto un accordo per ulteriori 6 navi, che estendono l`orizzonte della collaborazione fino al 2027.