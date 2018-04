Gelmini: ci fidiamo di Salvini, non farà socio minoranza Di Maio

Roma, 4 apr. - "Noi ci fidiamo di Salvini, pensiamo che abbia l`ambizione di fare il premier e non il socio di minoranza di Di Maio, e solo rimanendo a capo di un centrodestra unito potrebbe diventarlo. E sono convinta che il centrodestra si muoverà unito oggi come unito si è presentato ieri, o sarebbe un tradimento della volontà degli elettori". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un`intervista al "Corriere della Sera".

Non sarebbe stato più facile presentarsi uniti anche alle consultazioni, per parlare con una sola voce? "Siamo una coalizione, ma ciascuno ha la propria identità, e in una cornice di coesione si presenta con una sua specificità", risponde. Cosa andrete a dire al capo dello Stato? "Che spetta al centrodestra l`incarico per formare un governo, e che questa non è stagione per l`avventurismo politico: sarebbero inutili nuove elezioni, non solo per il costo di oltre 300 milioni, ma perché avremmo lo stesso esito del 4 marzo. Siamo disponibili ad ipotesi di governo che necessitano un allargamento del consenso, e abbiamo piena fiducia nella capacità e nella saggezza di Mattarella", conclude.