Roma, 4 apr. - "I deputati di Forza Italia sono tutti fedeli a Berlusconi, non ne conosco uno in migrazione verso lidi diversi". Lo dichiara Gianfranco Rotondi segretario di Rivoluzione Cristiana. "Salvini non ha interesse a spicciare il governo assieme a Di Maio lasciando a Forza Italia la prateria dell`opposizione", aggiunge.