Disoccupazione eurozona a nuovo minimo dal dicembre 2008: 8,5%

Roma, 4 apr. - La disoccupazione media nell'area euro è scesa ad un nuovo minimo storico: all'8,5% a febbraio, rispetto all'8,6% di inizio anno, secondo Eurostat, l'ente di statistica dell'Ue, ha segnato il valore più basso dal dicembre del 2008. Nell'area si contano ora 13 milioni 916 mila disoccupati, 141 mila in meno rispetto al mese precedente. In tutta l'Ue a 28 i disoccupati ammontano a 17 milioni 632 mila, ovvero 201 mila in meno rispetto a gennaio. Il tasso di disoccupazione è sceso al 7,1%, dal 7,2% di gennaio.