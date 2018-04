M.O., arrestati 10 palestinesi accusati di preparare attentati

Gerusalemme, 4 apr. - Dieci palestinesi accusati di preparare degli attacchi contro delle navi della marina israeliana al largo della Striscia di Gaza sono stati arrestati. Lo ha annunciato oggi lo Shin Beth. Originari di Rafah, nel Sud della Striscia, sono finiti in manette il 12 marzo mentre si torvavano a bordo di una imbarcazione all'esterno della zona di pesca autorizzata dall'esercito israeliano, ha aggiunto il servizio di sicurezza interna israeliano in un comunicato.

Uno dei dieci, Amin Jomaa, 24 anni, pescatore di professione è impegnato in "attività terroriste" per conto della Jihad islamica. La direzione del movimento radicale a Rafah gli aveva affidato come missione di raccogliere informazioni per preparare un attacco con dei razzi di tipo Kornet contro le navi israeliane, ha aggiunto il comunicato.

Il piano era di affondare una nave israeliana e di tentare di prendere in ostaggio dei marinai per scambiarli con dei detenuti palestinesi in Israele, ha affermato sempre lo Shin Beth. (fonte Afp)