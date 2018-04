Istat rivede al rialzo debito-Pil 2017, al 131,8%

Roma, 4 apr. - Nel 2017 il debito si attesta a 2.263 miliardi, pari al 131,8% del Pil. A comunicarlo è l'Istat che ha rivisto al rialzo le stime precedentemente diffuse che indicavano il rapporto debito-Pil al 131,5%. Il dato di oggi include gli effetti del salvataggio di alcune banche.

Il valore è comunque inferiore al 2016, quando era pari al 132,0%.

Secondo le indicazioni metodologiche fornite da Eurostat, l'operazione relativa alle banche venete ha un impatto complessivo sul debito pubblico di 11,2 miliardi, dei quali 4,8 connessi con il trasferimento a Banca Intesa (effetto diretto) e 6,4 con la riclassificazione delle passività delle liquidazioni delle due banche sopra citate (effetto indiretto). Poiché i dati diffusi in precedenza includevano già l'effetto diretto, in occasione della Notifica la Banca d'Italia ha rivisto al rialzo la stima del debito per il 2017 per tenere conto dell'effetto indiretto.

L'insieme delle modifiche apportate ha condotto, rispetto alle stime precedenti, a un maggiore indebitamento per il 2017, passato dai 33.184 milioni di euro a 39.691 milioni. In termini di incidenza sul PIL l'indebitamento per il 2017 è pari al 2,3% (a fronte dell'1,9% stimato in precedenza).