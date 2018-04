Governo, Gualmini (Pd): non chiudere a negoziazione

Roma, 4 apr. - "Penso che fare il tifo per un`alleanza M5s-Lega rischi ulteriormente di emarginare le forze moderate. Vedo invece che tra M5s e Lega ci sono alcune differenze, al netto delle differenze rispetto al Pd, perchè le abbiamo viste in campagna elettorale. E quindi in uno scenario di tipo proporzionale penso non sia corretto chiudersi completamente a prospettive di negoziazione". Lo ha detto Elisabetta Gualmini (Pd) in diretta ad Agorà, Raitre.

"Di Maio sta usando la strategia due forni e lo può fare perché il M5s tiene dentro sia un elettorato che viene da destra sia un elettorato che viene da sinistra. E` indubbio - ha proseguito Gualmini - che molti elettori che vengono dal centrosinistra abbiano votato 5s, penso che questo sia assolutamente chiaro dentro al Pd e forse può essere che ci sia un`apertura al dialogo, ma gli organismi interni sono ancora abbastanza granitici, la dirigenza, la direzione mi sembra che abbia deciso di andare in un`altra strada. Però siamo ancora al tempo zero, quindi vediamo dopo il primo giro di consultazioni".