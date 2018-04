Parigi: proteste studenti, occupata la facoltà Lettere Sorbona

Parigi, 4 apr. - La facoltà di Lettere della Sorbona a Parigi è stata chiusa dopo "essere stata occupata degli studenti". Lo ha reso noto la direzione dell'ateneo precisando che al momento si tratta della sua unica sede occupata. La facoltà di Lettere è situata nel Nord di Parigi. Le altre sedi attualmente sono aperte ai corsi.

A Parigi è occupata e chiusa da dieci giorni anche l'università Tolbiac. L'ateneo accoglie in tempi normali fra 10 e 12.000 studenti, prevalentemente del primo ciclo, di matematica, informatica, economia e scienze umane. Come altre università in Francia, Tolbiac e la facoltà di Lettere della Sorbona sono occupate dagli studenti che si oppongono alla legge sulle nuove modalità di accesso all'università, la legge Ore.