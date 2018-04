Germania, madre e figlio uccisi dal cane di casa

Roma, 4 apr. - Una donna di 52 anni e il figlio di 27 anni sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di Hannover, nel Nord della Germania. Con tutta probabilità ad ucciderli è stato il cane di famiglia, uno Staffordshire-Terrier, un animale da combattimento.

"Secondo le prime perizie del medico legale la donna di 52 anni e il figlio di 27 sono stati uccisi dal cane", si legge in un comunicato della polizia tedesca riportato da Bild. Ad allertare la polizia è stata la sorella del 27enne che, non essendo riuscita a contattare i familiari, è andata a casa e ha visto dall'esterno il fratello in un lago di sangue. I vigili del fuoco hanno dovuto catturare il cane con un laccio prima di poter entrare nell'appartamento.

Lo Staffordshire Terrier è una razza canina di taglia media, il cui peso si aggira sui 15 chilogrammi.