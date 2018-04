Centrosinistra, appello Chiti, Martini e Rossi: basta divisioni

Roma, 4 apr. - "La sconfitta dell`intero centrosinistra è stata pesantissima, anche in Toscana. Ma se saremo capaci di nuovi legami sociali, innovazione e unità, la battaglia è ancora aperta. È necessario ascoltare le domande dei cittadini, dare una risposta alternativa a quella delle destre, fondata sugli egoismi individualistici, e alla demagogia populista". Lo affermano in un documento a tre firme gli ultimi tre presidenti della Regione Toscana Vannino Chiti, Claudio Martini - ex senatori del Pd - ed Enrico Rossi, presidente in carica.

"Proponiamo - proseguono - che si apra una seria, approfondita fase di ascolto del `mondo` del centrosinistra: le classi popolari e più colpite dalla crisi, la galassia dei `lavori` vecchi e nuovi, le nuove generazioni. Alcune priorità sono condivise: lotta alle povertà e alle disuguaglianze, diritto ad un`occupazione degna e stabile, costruzione di forme più articolate e sostenibili di protezione sociale, la convivenza pacifica e ordinata con l`immigrazione ed i richiedenti asilo, una democrazia federale europea". "Lanciamo un appello a ricostruire una sinistra plurale ed una coalizione di centrosinistra radicate nella società, capaci di iniziativa sociale, determinate a chiudere la pagina delle divisioni - sottolineano -. È indispensabile accada già dalle prossime elezioni amministrative. Occorre dare una rappresentanza rinnovata e convincente a quel popolo democratico e di sinistra che si è allontanato e astenuto, ma che non ha voltato le spalle all`uguaglianza, alla giustizia sociale, alle riforme indispensabili all`Italia". "Avanziamo - concludono - la proposta di tenere prossimamente a Firenze una Convenzione nazionale aperta a tutti quelli che non si rassegnano all`idea che il futuro dell`Italia sia nelle mani dei populisti e della destra conservatrice e reazionaria".