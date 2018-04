Milano, Mirabelli (Pd): in Municipio 9 servono momenti incontro

Milano, 4 apr. - Nel Municipio 9 di Milano "servono momenti di incontro per ricostruire il senso di comunità e diffondere legalità, non proclami contro immigrati e cancellazione di feste": lo ha dichiaratoil senatore del Pd Franco Mirabelli, residente da sempre nel Municipio 9 del capoluogo lombardo.

"Il Municipio 9, nei giorni scorsi, è stato teatro di due fatti significativi - si legge in una nota del senatore - va evidenziato lo sgombero degli occupanti abusivi dalle case Aler di viale Fulvio Testi, che è senza dubbio un fatto positivo: riportare la legalità in quei quartieri, difendere le tante persone perbene che vivono e spesso diventano ostaggi di vere e proprie organizzazioni criminali deve diventare una priorità nelle periferie". Ma una volta sgomberati gli abusivi secondo Mirabelli "serve ricostruire una comunità per diffondere gli anticorpi contro l`illegalità: si tratta di un lavoro lungo e difficile, che passa anche dalla moltiplicazione dei momenti di incontro, di festa, di condivisione. Per questo l'inerzia del Consiglio di Municipio 9 a guida centrodestra che ha impedito e impedisce lo svolgimento delle feste di via (purtroppo quella di Primavera, prevista ad Affori per il 15 aprile è già stata cancellata) non aiuta a migliorare la convivenza nella zona".

"Se, sul tema della sicurezza, - conclude Mirabelli - nel Municipio 9 si facessero un po' meno chiacchiere e proclami contro gli immigrati e si desse una mano a rivitalizzare i quartieri, forse ci sentiremmo tutti più sicuri".