Lavoro, Cna: a febbraio più occupazione in micro e piccole imprese

Roma, 4 apr. - Continua la crescita dell`occupazione nell`artigianato e nella micro e piccola impresa. A far da traino l`aumento delle assunzioni, che hanno superato ampiamente le cessazioni dei rapporti di lavoro. Con una ripresa apprezzabile di nuovi contratti a tempo indeterminato, evidente indicatore della crescita economica.

Lo rileva l`Osservatorio lavoro della Cns che monitora mensilmente l`andamento dell`occupazione (in un campione di circa 20mila imprese associate con quasi 136mila dipendenti) da dicembre 2014, alla vigilia dell`entrata in vigore del pacchetto di riforme che hanno profondamente modificato la disciplina del lavoro in Italia.

In dettaglio, a febbraio di quest`anno l`occupazione nell`artigianato e nelle micro e piccole imprese è salita dello 0,6% rispetto a gennaio e del 3,9% su febbraio 2017. (Segue)