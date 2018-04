Toti: oggi a Roma per oscure riunioni? E' falso

Roma, 4 apr. - "Apprendo dalle colonne del quotidiano La Repubblica che oggi pomeriggio dovrei essere a Roma per oscure riunioni con non meglio precisati parlamentari. Evidentemente il quotidiano ha accesso ad una agenda parallela e a me sconosciuta dei miei impegni. La realtà è che oggi sarò a Genova, impegnato a lavorare per la regione Liguria. Le mie considerazioni sulle trattative di queste ore tra partiti, alle quali non partecipo in alcun modo, sono pubbliche, note e lontane nel senso da quelle che leggo stamani nel retroscena in questione". Lo scrive Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, in una nota smentendo le ricostruzioni fantasiose del quotidiano La Repubblica.