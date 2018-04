Governo, Carfagna: basta bullismo politico da M5s

Roma, 4 apr. - "Il M5S è arrivato secondo alle elezioni, dietro alla coalizione di centrodestra, e non ha i numeri per governare da solo. È difficile quindi che possa essere Di Maio il premier. Sicuramente non lo sarà fintanto che avallerà questo bullismo politico del 'o io o niente', un metodo fondato sulla sopraffazione di un partito sugli altri". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati di Forza Italia, in un`intervista a Qn.

"Non accettiamo veti, da parte di nessuno. Il concetto di "veto" non si addice alla politica, oltre che al buon senso. Visto che ciascun politico è tale perché scelto dagli elettori, in democrazia non esistono elettori di serie A ed elettori di serie B. Forza Italia - prosegue - è il cuore del centrodestra, un partito forte e vitale guidato da Silvio Berlusconi e che sarà centrale nel quadro politico attuale e in quello delle prossime settimane". Nel corso delle Consultazioni conclude Carfagna chiederemo "che si tenga conto del risultato elettorale che ha visto la coalizione di centrodestra arrivare prima. La seconda richiesta è che si arrivi presto ad un governo che possa affrontare e risolvere i problemi del Paese".