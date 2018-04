Pd, Martina: rimettere al centro la giustizia sociale

Roma, 4 apr. - "Rimettere al centro la giustizia sociale, rispondere ai bisogni con una idea forte di comunità, dare forma a nuovi diritti ma anche a nuovi doveri e responsabilità". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina in un intervento su Repubblica.

"Si tratta di realizzare - prosegue Martina - un vero cambio di prospettiva prendendo certamente anche il buono che abbiamo seminato in questi anni che c'è e va riconosciuto. Dobbiamo affrontare la questione ineludibile della sostenibilità integrale dello sviluppo a partire dalla sua svolta ecologica. E riproporsi come il soggetto capace di sostenere con coraggio il rinnovamento della democrazia rappresentativa, la riforma delle sue istituzioni per garantirne un corretto funzionamento verso persone, famiglie e imprese e nuove pratiche di partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche. Un nuovo contratto sociale capace di proteggere e promuovere. In grado di riconoscere il `valore condiviso`, il mutualismo e i cittadini come protagonisti attivi e non solo come consumatori".