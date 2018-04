Lavoro, Istat: a febbraio sale disoccupazione giovani, al 32,8%

Roma, 4 apr. - Cresce la disoccupazione tra gli under 25. Secondo le stime provvisorie dell'Istat il tasso di disoccupazione giovanile sale al 32,8% (+0,3 punti).

Dal calcolo del tasso di disoccupazione dei 15-24enni sono per definizione esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi, condizione prevalente in questa classe di età. Tenendo conto anche di questi giovani inattivi, l'incidenza dei disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è invece pari all'8,6% (cioè meno di un giovane su 10 è disoccupato), tale indicatore è stabile rispetto a gennaio.

Gli altri indicatori riferiti ai giovani registrano lievi movimenti nell'ultimo mese: rispettivamente -0,1 punti percentuali il tasso di occupazione e +0,1 punti quello di inattività.