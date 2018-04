Pd, Martina: ritroviamo il coraggio per cambiare il Paese

Roma, 4 apr. - "Per ripartire serve una nuova prospettiva democratica in grado prima di tutto di rimettere al centro del nostro impegno l'urgenza di un valore antico ma quanto mai attuale: la giustizia". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina in un intervento su Repubblica.

"Abbiamo bisogno - prosegue Martina - di organizzare una nuova risposta ai bisogni di protezione dei cittadini. L'alternativa all'individualismo e alla chiusura torna ad essere la comunità. Ci sono battaglie da condurre e sono sfide di giustizia. Che si tratti delle donne ancora sottopagate nei loro lavori e nella loro fatica di conciliazione coi tempi di vita, che si ascoltino le voci di tanti giovani del mezzogiorno senza prospettive e certezze, che si pensi a lavoratori e disoccupati a cui garantire concretamente protezione e reddito con strumenti realmente universalistici o che si affronti il futuro delle periferie urbane dove è più evidente il bisogno di costruire integrazione e sicurezza nella piena cittadinanza".