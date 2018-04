Serbia, Farnesina: Carlo Lo Cascio nuovo ambasciatore a Belgrado -2

Roma, 4 apr. - Di rientro a Roma, dal 2001 presta servizio presso la Direzione Generale Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani. Nel 2005 prosegue la sua carriera professionale all`estero in qualità di Primo Consigliere all`Ambasciata a Belgrado. Nel 2008 assume le funzioni di Ambasciatore a Maputo, accreditato anche a Mbabane, Swaziland.

Dal 2012, rientrato alla Farnesina, è alle dirette dipendenze del Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni globali e in seguito Coordinatore per i rapporti UE - Africa sub sahariana, mentre dal 2013 è Capo dell`Unità per i Paesi dei Balcani, InCE e IAI. Nel 2014 assume le funzioni di Vice Direttore Generale per l`Unione Europea e Direttore Centrale per i Paesi europei. Dal 2015 è anche Vicario del Direttore Generale per l`Unione Europea.

L`Ambasciatore Lo Cascio è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2007.