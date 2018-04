Serbia, Farnesina: Carlo Lo Cascio nuovo ambasciatore a Belgrado

Roma, 4 apr. - La Farnesina rende noto, a seguito del gradimento del governo interessato, la seguente nomina recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri: Carlo Lo Cascio è il nuovo ambasciatore d`Italia a Belgrado.

Carlo Lo Cascio nasce a Palermo nel 1963, dove si laurea in giurisprudenza nel 1988. Entra in carriera diplomatica nel 1990, ed inizia il suo percorso professionale alla Farnesina presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il suo primo incarico all`estero è come Secondo segretario commerciale, poi Primo segretario commerciale, a Bonn nel 1994. Nel 1997 diventa Primo segretario commerciale a Sarajevo, poi confermato nella stessa sede con funzioni di Consigliere nel 2001.(Segue)