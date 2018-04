Alimentare, Coldiretti: scatta obbligo stabilimento in etichetta -2

Roma, 4 apr. - L'obbligo - ricorda la Coldiretti - era già sancito dalla legge italiana (D.Lgs 109/1992, oggi sostituito dal D.Lgs 231/2017) ma era stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute

Insieme allo stabilimento di lavorazione - sostiene la Coldiretti - va al più presto prevista l`indicazione obbligatoria in etichetta per tutti gli alimenti anche dell`origine degli ingredienti che è di gran lunga considerato l`elemento determinate per le scelte di acquisto dal 96% dei consumatori. Una battaglia per la trasparenza condotta dalla Coldiretti che ha portato molti risultati anche se - continua la Coldiretti - oltre 1/4 della spesa degli italiani è ancora anonima con l`etichetta che non indica la provenienza degli alimenti, dai salumi ai succhi di frutta fino alla carne di coniglio. Due prosciutti su tre venduti oggi in Italia provengono da maiali allevati all`estero senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta dove non è ancora obbligatorio indicare l`origine, come avviene anche per il fiume di 200 milioni di chili di succo di arancia straniero che valica le frontiere e finisce nelle bevande all`insaputa dei consumatori perché l` etichetta - sottolinea la Coldiretti - non lo dice.

Sulla base dei dati dell`Osservatorio lmmagino per fare leva sul patriottismo nei consumi il tricolore sventola sul 14% delle confezioni alimentari ma in ben il 25% dei prodotti sugli scaffali c`è comunque un evidente richiamo all`italianità che spesso viene sfruttata a sproposito, come dimostrano rileva la Coldiretti - i recenti interventi dell`Antitrust e della Magistratura. Per questo la Coldiretti ha avviato una mobilitazione popolare #stopcibofalso nei confronti dell`Unione Europea per fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l`economia e bloccare le speculazioni. La raccolta di firme rivolta al Presidente del Parlamento Europeo viene avviata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in ogni farmers` market d`Italia e on line sui siti www.coldiretti.it e www.campagnamica.it ma sono previste anche iniziative lungo tutta la Penisola. L`obiettivo è dare la possibilità a livello europeo di estendere l`obbligo di indicare l`origine in etichetta a tutti gli alimenti dopo che l`Italia, affiancata anche da Francia, Spagna Portogallo, Grecia, Finlandia, Lituania e Romania, ha già adottato decreti nazionali per disciplinarlo in alcuni prodotti come latte e derivati, grano nella pasta e riso. Una scelta che - evidenzia la Coldiretti - ha spinto la Commissione Europea ad avviare con quattro anni di ritardo una consultazione pubblica sulle modalità di indicazione dell`origine in etichetta come previsto dal regolamento europeo sulle informazioni ai consumatori n.1169/2011, entrato in vigore nel dicembre 2013.

"Adesso occorre vigilare affinché la normativa comunitaria risponda realmente agli interessi dei consumatori e non alle pressioni esercitate dalle lobbies del falso Made in Italy che non si arrendono e vogliono continuare ad ingannare i cittadini cercando di frenare nel nostro Paese l`entrata in vigore di norme di trasparenza e di grande civiltà" afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.