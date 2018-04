Borsa, Milano vira in negativo, cala Fca mentre sale Mediaset

Roma, 4 apr. - Mediaset quasi in cima alla classifica dei maggiori rialzi mattutini in Borsa, con un più 1,42% alle spalle del più 1,69% di Recordati, seguite da Saipem con il più 0,74%. Ma la dinamica è in generale negativa a Piazza Affari, dopo flebili tentativi di rialzo ai primi scambi, sulla scia dei rinnovati timori di guerre commerciali che stanno deprimendo i mercati di Asia ed Europa. Con il passare dei minuti l'indice Ftse-Mib si attesta al meno 0,28%. I cali più netti coinvolgono Moncler, meno 1,76%, Fiat Chrysler Automobiles, meno 1,47% e Cnh Industrial con il meno 1,24%.