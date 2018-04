Governo, Tajani: staccare Lega da Fi irrealizzabile, no scissioni

Roma, 4 apr. - "Scissioni in Forza Italia? Si è visto come sono finite.. non stiamo giocando a Risiko". Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io, Rai Radio1.

"Il centrodestra è una coalizione unita, anche la risposta della Lega lo ha dimostrato. Un governo senza Forza Italia è un periodo ipotetico dell`irrealtà - ha aggiunto -. Noi vogliamo che ci sia un Governo e Forza Italia è garanzia di stabilità quindi non può essere esclusa. Di Maio non è il vincitore di queste elezioni".