Roma, 4 apr. - Scambi mattutini deboli sulle Borse europee, dove si fa sentire il rinnovato rischio di guerra commerciale a seguito dei nuovi dazi su prodotti della Cina annunciati dall'amministrazione Trump. A pochi minuti da inizio seduta l'indice Dax di Francoforte scivola in territorio negativo, con un meno 0,23%, in calo anche Milano con un meno 0,44% del Ftse-Mib che in avvio aveva tentato flebili rialzi, Parigi si attesta al meno 0,07 per cento e Londra è sulla parità.