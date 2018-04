Caso Skripal, Cremlino: vogliamo le scuse di Londra -2

Mosca, 4 apr. - "Il ministro degli Esteri britannico, che ha accusato il presidente Putin, e la Primo ministro dovranno in una maniera o in un'altra guardare negli occhi i loro colleghi dell'Unione europea e dovranno in una maniera o in un'altra scusarsi con la Russia", ha aggiunto Peskov. "Questo sfacelo è già durato troppo a lungo".

Il capo del laboratorio britannico di Porton Down ha annunciato ieri su Sky di aver accertato la natura della sostanza come del Novitchok, un agente militare di fabbricazione sovietica, ma di non avere "identificato con precisione la sua provenienza".

Il governo di Londra ha rapidamente reagito dichiarando che le ricerche condotte a Porton Down costituivano "solo una parte delle informazioni" a sua disposizione. Intanto oggi l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) si riunisce all'Aia su richiesta di Mosca per discutere del caso. Il presidente Vladimir Putin ha auspicato che la riunione "possa mettere un punto" alle accuse di Londra contro Mosca.