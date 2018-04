Caso Skripal, Cremlino: vogliamo le scuse di Londra

Mosca, 4 apr. - Il Cremlino ha chiesto a Londra di "scusarsi" dopo che il laboratorio britannico di Porton Down che ha analizzato la sostanza utilizzata contro l'ex spia russa Sergey Skripal in Inghilterra ha ammesso di non avere le prove che provenga dalla Russia.

Il governo di Londra accusa Mosca dell'avvelenamento di Sergey Skripal e della figlia Yulia con un agente nervino, all'origine di una storica ondata di espulsioni contro la Russia e gli occidentali.

"La loro teoria non si confermerà in nessun caso, perché è impossibile confermarla", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe. (segue)