Giorgetti: Flick premier? Degnissimo ma gente si chiede chi è

Roma, 4 apr. - L'ipotesi di una terza figura che guidi un eventuale governo tra centrodestra e Cinquestelle nel caso sia Salvini che Di Maio facciano un passo indietro "può avere un senso e una logica, ma non può essere il solito tecnico e il solito professore, deve aver avuto una legittimazione dagli italiani". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti intervistato a Circo Massimo su Radio Capital. "Flick? Degnissima persona, un giurista... ma se chiedete agli italiani vi chiederanno chi è..." ha aggiunto Giorgetti spiegando che la possibilità di un terzo uomo è da prendere in considerazione "alla fine di un processo ma non all'inizio". Il ritorno alle urne? Giorgetti ha ribadito di non temerlo ma "gli italiani, tutti quelli che incontro, mi dicono che vogliono un governo".