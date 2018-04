Ungheria al voto, l'anti-Ue Orban corre per il terzo mandato

Budapest, 4 apr. - Il premier ungherese Viktor Orban si prepara a correre per il terzo mandato alla guida del Paese. Le elezioni politiche si terranno domenica e il suo partito conservatore, Fidesz, è anche in questo caso dato in vantaggio, 20-30% nei sondaggi, nonostante la crescente ondata di malcontento cavalcata dall'opposizione.

Gli sfidanti sono l'estrema destra di Jobbik, guidato da Gabor Vona, che si sta posizionando più al centro e i socialisti di Gergely Karacsony. Il 40% dei circa otto milioni di elettori, però, resta indeciso. I sondaggi mostrano anche che un'esile maggioranza vorrebbe un cambiamento al governo.

Orban, noto soprattutto per le sue affermazioni e posizioni divisive, anti-migranti e anti-Ue, è al potere dal 2010 con la sua retorica nazionalista e le sue dichiarazioni anti-Ue. Durante l'ultimo mandato, in particolare, il suo governo, seppur democraticamente eletto, ha ristretto la libertà di espressione dei media, i diritti civili, ha messo sotto pressione le ong, attaccato l'Ue e Soros, rifiutando il multiculturalismo in nome della difesa dell'identità nazionale.

Dal 2010 in avanti il premier magiaro ha cambiato dall'interno il sistema elettorale, grazie alla maggioranza di due terzi in Parlamento portando a suo vantaggio le future tornate politiche. Secondo il nuovo sistema elettorale il partito Fidesz ha vinto due terzi dei seggi nel 2014 con meno della metà dei voti (circa il 45%). Il sistema è stato definito dall'Osce "libero ma non equo", perché assegna il 53% dei seggi, 106 su 199 sul maggioritario, rispetto al 43% precedente. I restanti 93 seggi su base proporzionale. Il secondo turno è stato eliminato. Per poter battere Fidesz, quindi, i partiti d'opposizione dovrebbero ottenere almeno il 3-4% in più a livello di liste nazionali. (fonte afp)