Tim, Genish: serve indagine su Mediaset-Sky, rischi cartello Tv -2

Roma, 4 apr. - Questo dopo che tuttavia nelle sue prime fasi in Italia "Vivendi ha commesso degli errori" su Telecom. "Avevano, e hanno, buone intenzioni, una visione industriale di lungo periodo e sono pronti a investire. Certo avrebbero dovuto comunicare meglio le loro intenzioni per scongiurare percezioni errate. Si sono alimentati conflitti non necessari. E' un peccato. Perché Vivendi è un partner a lungo termine per Tim. Ora hanno capito. Sono disposti a ricominciare daccapo".

E secondo Genish il "primo segnale" di questo nuovo inizio si avrà il 9 aprile "quando Vivendi presenterà la lista per il consiglio di amministrazione. Credo che sarà una squadra forte in cui il 'presidente esecutivo' sarà solo 'presidente' (Arnaud de Puyfontaine, ndr). Con lui, oltretutto, sono in perfetta sintonia".

Il manager israeliano tende invece ad escludere una vittoria del fondo Elliott. "Non è un'ipotesi realistica. Abbiamo un buon piano strategico e gli investitori lo sanno: ne ho visti 120 nelle scorse settimane, chiedono continuità del management e prospettive di reddito. Io credo nel nostro piano industriale e mi sento legato solo a questo. Non immagino altre idee di ingegneria finanziaria che possano servire a questa azienda nel lungo termine. Ho bisogno di un consiglio che lo sostenga con un consenso chiaro. In caso contrario, non avrei molta scelta. Eppure non credo succederà".