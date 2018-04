Tim, Genish: serve indagine su Mediaset-Sky, rischi cartello Tv

Roma, 4 apr. - "Credo che le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto all'esistente. Si deve anche accertare che tutti i protagonisti del mercato abbiano accesso agli stessi contenuti con le stesse condizioni". Così l'amministratore delegato di Tim, l'ex Telecom Italia, Amos Genish, in una intervista a La Stampa in merito all'operazione Sky-Mediaset.

Intesa su cui però mostra anche tranquillità: "Non sono d'accordo con chi dice che renderà più difficile la convergenza prevista dal nuovo nostro piano industriale". Per Tim non cambia nulla. "La convergenza dei contenuti, unita alla connettività, costituisce un modello di business sostenibile che può aumentare i ricavi e la soddisfazione dei clienti. Detto ciò, non abbiamo molti dettagli sulla cooperazione Sky-Mediaset e aspettiamo di vedere come funzionerà".

Per quanto riguarda il calcio "Mediapro ha ora ancora più interesse a dialogare con Tim sui diritti, perché l`accordo di venerdì rende possibile un nuovo scenario, potenzialmente più concentrato". E sui gol su Tim Vision "non abbiamo cambiato idea - prosegue il manager -. Valutiamo come avere un po` di calcio su Tim Vision, in funzione della capacità di coprire adeguatamente i costi e della nostra base-clienti. Continueremo a parlare con Mediapro. L'interesse è mutuo".

Passando ai rapporti del gruppo con il futuro governo, il numero uno di Tim si dice "ottimista". Perché "siamo un gruppo da 4 miliardi di investimenti e 50 mila dipendenti in Italia. E' nostro interesse intenderci con ogni governo e, oltretutto, credo che qualunque governo non possa che sostenere la separazione della rete che crea più neutralità".(Segue)