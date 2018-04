Roma, 4 apr. - Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo, un più 0,13 per cento dell'indice Nikkei 225 a conclusione di una seduta in cui tuttavia i mercati asiatici hanno mostrato dinamiche sommesse dopo i nuovi dazi su prodotti cinesi annunciati ieri dall'amministrazione Trump. La prospettiva di un acuirsi delle tensioni commerciali internazionali non entusiasma gli investitori dell'area e gli indici non hanno seguito i netti rialzi messi a segno a Wall Street.