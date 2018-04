Presidente Filippine: Alto commissario Onu Hussein "decelebrato"

Manila, 4 apr. - Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha definito "decelebrato" l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Raad Al Hussein, che a marzo aveva consigliato per il capo di stato filippino "un esame psichiatrico" per la sua dura e sanguinaria lotta alla droga.

Senza usare mezzi termini Duterte è tornato alla sua tipica invettiva: "Hei figlio di puttana, tu commissario, ho bisogno di andare da uno psichiatra?. Lo psichiatra mi ha detto: signor sindaco lei sta bene. E' soltanto appassionato del diritto", ha attaccato Duterte. E poi ha aggiunto: "Poi, riguardo a te, hai una testa grossa ma è vuota. Non c'è materia grigia tra le orecchie. E' vuota. E' vuota. Non c'è neanche nutrimento per far crescere i capelli e infatti i capelli sono spariti".

(fonte afp)