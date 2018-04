WP: Trump sotto inchiesta nel Russiagate, ma nessuna incriminazione

Washington, 4 apr. - Il presidente americano Donald Trump è sotto inchiesta nell'indagine sul Russiagate condotta dal procuratore speciale Robert Mueller ma non è stata avanzata alcuna accusa formale contro di lui, secondo il Washington Post, che cita delle fonti anonime.

Il quotidiano Usa, che fa riferimento alle informazioni fornite da tre fonti, scrive che Mueller considera Trump come un soggetto della sua inchiesta e che quindi non ha indizi che aprono la via a incriminazioni. Secondo le stesse fonti il procuratore speciale ha detto agli avvocati del presidente che sta preparando un rapporto sulle azioni di Trump e sull'ipotesi di ostacolo alla giustizia.

(fonte afp)