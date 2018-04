Seoul: a summit Coree improbabile focus su diritti umani Pyongyang

Seoul, 4 apr. - Il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, ha dichiarato che la questione dei diritti umani in Corea del Nord probabilmente non sarà discussa nel summit delle due Coree in programma il 27 aprile. Seoul continua a mantenere "una posizione ferma" contro "la catastrofica situazione dei diritti umani" in Nordcorea ma è improbabile che il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Yong Un ne parlino.

Ieri Pyongyang ha condannato la decisione di Seoul di accogliere una nuova risoluzione Onu contro le violazioni dei diritti umani in Corea del Nord parlando di "aperta provocazione politica" che potrebbe minacciare "l'atmosfera per il dialogo".

(fonte afp)