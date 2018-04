Usa: 1.300 prodotti Made in China rischiano dazi del 25% -2

New York, 4 apr. - Le due nazioni sono già al centro di uno scontro commerciale. Il 23 marzo scorso l'amministrazione Trump ha fatto scattare dazi su acciaio e alluminio a cui Pechino ha risposto nel giorno di Pasqua con tariffe del 25% su importazioni Usa per 3 miliardi di dollari. Come in quel caso, anche in quello relativo alle nuove tariffe la Cina ha promesso misure equivalenti a quelle americane.

Attraverso la sua ambasciata a Washington, la seconda economia al mondo ha criticato la prima: "Un'azione così protezionistica e unilaterale ha gravemente violato i principi e i valori fondamentali del Wto (l'Organizzazione mondiale del commercio, ndr). Non è nell'interesse né della Cina né in quello degli Usa, ancora meno dell'economia globale".