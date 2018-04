Nasa: a Lockheed Martin lo sviluppo di jet senza boom supersonico -2

New York, 4 apr. - Un portavoce di Lockheed Martin ha detto ai microfoni di Cnbc che questo "aereo X è il primo in una generazione". Il gruppo "è impaziente di utilizzare il lavoro completato su QueSST per progettare, realizzare e testare un aereo X fornendo alla Nasa la dimostrazione che viaggi commerciali supersonici per passeggeri sono possibili in giro per il mondo", ha detto Peter Iosifidis, direttore del programma.

Come spiegato dall'agenzia aerospaziale americana, a partire dalla metà del 2022, la Nasa stessa farà volare l'aereo X nei cieli di città Usa selezionate e raccoglierà dati relativi alle reazioni della popolazione. Le informazioni così collezionate verranno inviate ai regolatori Usa e internazionali per tenerne conto nella definizione di nuove regolamentazioni relative a voli supersonici sopra la terra ferma (attualmente vietati) "che potebbero permettere la creazione di nuovi mercati per il trasporto cargo e passeggeri a una velocità superiore a quella del suono". L'ultimo volo di questo tipo fu quello di un Concorde nell'ottobre del 2003. Nuove aziende come Boom Supersonic stanno lavorando a una tale tecnologia per rotte transoceaniche con il sostegno di investitori come Richard Branson e Japan Airlines.