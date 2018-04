Usa: 1.300 prodotti Made in China rischiano dazi del 25%

New York, 4 apr. - Sono 1.300 circa i prodotti Made in China che rischiano di subire dazi del 25%. L'elenco fornito ieri dall'amministrazione, che già il 22 marzo scorso aveva minacciato queste tariffe su importazioni cinesi per un valore annuo di 50 miliardi di dollari, include locomotive, robot, componentistica auto, parti di reattori nucleari, auto elettriche, veicoli usati sui campi da golf, spazzaneve, attrezzature mediche e industriali. Non sono inclusi vestiti, scarpe, smartphone e mobile, categorie di prodotto che altrimenti rischiavano di avere un impatto negativo sulle tasche dei consumatori Usa.

Nessuna delle tariffe su questi prodotti scatta con effetto immediato. E' infatti partito un periodo di 30 giorni durante il quale il governo raccoglierà commenti (fino ad ora ignorati visto che le aziende Usa si erano già opposte a una tale misura). Al 15 maggio prossimo è stata inoltre fissata un'udienza pubblica. Dopodiché Washington avrà 180 giorni per prendere una decisione finale. Questo significa che sulla carta c'è tempo affinché Cina e Usa possano negoziare; in caso di trattative di successo, i dazi potrebbero non essere introdotti. (Segue)