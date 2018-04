Roma, 3 apr. - "Non voglio influenzare le dinamiche del Pd, mi permetto solo di dire che l'Italia non ha tantissimo tempo, i cittadini aspettano soluzioni ai loro problemi". Lo ha detto Luigi Di Maio, intervistato da DiMartedì su La7, sottolineando come nel Pd ci siano personalità "che hanno lavorato bene: non abbiamo mai detto che sono tutti uguali". E i nomi citati come personalità positive sono quelli di Martina, Minniti e Franceschini.