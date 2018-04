Rossi (Leu): per elezioni Europee serve Costituente sinistra

Firenze, 3 apr. - "Il prossimo anno ci saranno le elezioni europee. Senza più Labour, con Pse e Gue che vivono entrambi una forte crisi. Il progetto di aprire una fase Costituente della sinistra in Italia che inviti al dialogo tutte le forze di sinistra per poter discutere, studiare e riflettere su come rilanciare idee e programmi nello scenario globale attuale deve intrecciarsi ad una più ampia Costituente della sinistra in Europa". Lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana, Enrico Rossi, esponente di Leu.