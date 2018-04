Bandiera sbagliata fuori dal Nyse. Svizzera al posto di Svezia

New York, 3 apr. - Piccolo errore di immagine nel giorno della quotazione di Spotify. Fuori dalla borsa di New York è stata esposta la bandiera svizzera al posto di quella svedese. La bandiera è stata sostituita dopo pochi minuti, ma alcuni reporter son riusciti a fotografarla e a pubblicarla su Twitter. Un portavoce del gruppo svedese di musica in streaming ha confermato la notizia ma non ha voluto commentarla. In questo momento a Wall Street il gruppo viaggia in rialzo del 15,61% a quota 152,60 dollari ad azione. Era partito a 165,90 dollari ad azione alle 12.43 di questa mattina.