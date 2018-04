Roma, 3 apr. - "Se non ci dovessero essere le condizioni, io non lo spero, per formare un governo, si tornerebbe al voto: sarebbe un ballottaggio di fatto tra noi e Salvini e si deciderà chi dovrà andare al governo. Noi avremmo solo vantaggi dal ritorno al voto, ma siamo qui sinceramente a cercare una soluzione e questo lo dirò anche al presidente della Repubblica". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, intervistato da DiMartedì su La7.