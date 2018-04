New York, 3 apr. - Come aveva detto giovedì scorso, in occasione di un discorso sul suo piano infrastrutturale, il presidente americano ha detto di "volere uscire dalla Siria" ossia di volere portare a casa i militari nella nazione mediorientale. Durante una conferenza stampa congiunta con i leader dei Paesi baltici, Donald Trump ha detto che gli Usa "hanno speso 7.000 miliardi di dollari nel Medio Oriente in 17 anni senza guadagnarne nulla".