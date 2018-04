Auchan, Fisascat Cisl: atteggiamento Auchan retail inaccettabile

Roma, 3 apr. - "Inaccettabile l`atteggiamento di Auchan Retail a due settimane dall`incontro tra vertici aziendali e sindacati in cui abbiamo posto all`azienda la priorità della salvaguardia occupazionale rispetto ai punti vendita che la stessa dichiarava ancora in crisi". Così il segretario nazionale della Fisascat Cisl, Mirco Ceotto, commenta la chiusura degli ipermercati di Napoli Argine Catania La Rena, dove sono occupati complessivamente circa 260 addetti.

"Ora l`azienda invia questa nuova tegola sulla testa di centinaia di lavoratori, dopo i sacrifici fatti in questi ultimi anni, che hanno visto 1400 lavoratori interessati da procedura di licenziamento collettivo e altre centinaia colpiti da svariate procedure aperte a livello locale,che si sono concluse con il ricorso ad ammortizzatori sociali come i contratti di solidarietà, tuttora in corso", ha affermato il sindacalista.

"Saremo al fianco dei lavoratori coinvolti da questa delicata vertenza con l`auspicio che già nel previsto confronto con l`azienda programmato a livello nazionale per il prossimo 8 maggio, si possano individuare percorsi alternativi alla chiusura delle attività, a cominciare dalla cessione di ramo d`azienda ad imprenditori locali, soluzione che consentirebbe di scongiurare i licenziamenti in due realtà del Mezzogiorno d`Italia dove sviluppo e occupazione restano una priorità irrinunciabile", ha concluso.